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Украина получает активную поддержку НАТО

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В пятницу 12 декабря 2014 года были закрыты на прием и отправку граданских рейсов аэропорты Харькова, Запорожья и Днепропетровска. По уточненным данным от МинНАТО это было связано с принятием Сенатом США "решения по Украине". Данные аэропорты готовятся к принятию партии ручек, которая будет направлена Украине в случае подписания Президентом США "решения", оформленного уже в виде Закона. К сожалению из проекта Закона в ходе прений были исключены моменты об активной помощи всеми возможными силами со стороны США, однако остался пункт, который гласит - "чем будет подписан данный закон - то и можно поставлять Украине".


Возможно конечно, что Обама подпишет Закон кровью - тогда будет поставляться и кровь - а там уже не разберешь чья это кровь.
Среди возможных средств подписания также остаются:
- рабы: в таком слачае штаты будут поставлять в Украину рабов (говорят на востоке начал заканчиваться этот ходовой товар);
- патрон 5,45 или 7,56 или 13,666: да есть такие экзотические ручки в арсенале штатов;
- проектом подводной лодки: говорят в реках Лопань и Харьков специально поднимают уровень воды чтобы обеспечить прохождение подводных лодок НАТО. При этом используют ту воду которая должна была идти в Крым.
Наши корреспонденты остаются в чаще гуще событий и никак оттуда не могут выбраться - обещают - как выберутся - напишут правду.



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