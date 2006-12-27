Украина получает активную поддержку НАТО Просмотров: 701. Голосов: 0. Рейтинг: 0.00

В пятницу 12 декабря 2014 года были закрыты на прием и отправку граданских рейсов аэропорты Харькова, Запорожья и Днепропетровска. По уточненным данным от МинНАТО это было связано с принятием Сенатом США "решения по Украине". Данные аэропорты готовятся к принятию партии ручек, которая будет направлена Украине в случае подписания Президентом США "решения", оформленного уже в виде Закона. К сожалению из проекта Закона в ходе прений были исключены моменты об активной помощи всеми возможными силами со стороны США, однако остался пункт, который гласит - "чем будет подписан данный закон - то и можно поставлять Украине".





Возможно конечно, что Обама подпишет Закон кровью - тогда будет поставляться и кровь - а там уже не разберешь чья это кровь.

Среди возможных средств подписания также остаются:

- рабы: в таком слачае штаты будут поставлять в Украину рабов (говорят на востоке начал заканчиваться этот ходовой товар);

- патрон 5,45 или 7,56 или 13,666: да есть такие экзотические ручки в арсенале штатов;

- проектом подводной лодки: говорят в реках Лопань и Харьков специально поднимают уровень воды чтобы обеспечить прохождение подводных лодок НАТО. При этом используют ту воду которая должна была идти в Крым.

Наши корреспонденты остаются в чаще гуще событий и никак оттуда не могут выбраться - обещают - как выберутся - напишут правду.





Замечательно Примечательно Могли бы и лучше Средненько Что-то не то Совсем фуфел

Комментарии к материалу Добавить комментарий Имя

Введите Код, указанный на рисунке:



