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Центробанк намерен отменить руБль как национальную валюту и установить хождение эвро по стране
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«Остановить падение руБля мы можем только - упразднив его», - заявила глава Б Эльвира Наибуллина. Она призвала население и бизнес не паниковать, а наоборот, искать в происходящем плюсы, знаки умножения, возведения в степень более 1 и прочие арифметические действия увеличивающие что-то исходное.
«Московия – это органическая часть европейской цивилизации, несмотря на всевозможные санкции. Переход на эвро позволит нашим гражданам, наконец, почувствовать себя эвропейцами», - сказала Наибуллина. Глава Б предложила печатать нестандартные эвро – с опорой на национальную символику московитов.
«По нашему мнению, на купюрах и монетах эвро должен быть изображен разорванный вклочья двуглавый орел, как символ того что Московия готова делиться последним - даже мутировавшей птицей со всем миром. Таким образом, мы хотим дать понять, что Московия занимает особое место в европейских делах. При этом в нашей стране будут приниматься эвро из других стран, но по курсу 100:1», - пояснила Эльвира Наибуллина. Она отметила, что Б сейчас ведет консультации с Всееврейским банком и Зеброкомиссией.
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