Украинцам проиндексируют все вклады Просмотров: 878. Голосов: 1. Рейтинг: 5.00

После принятия решения о пересчете всех кредитов по курсу 7,99 гривен за доллар, финансовый майдан выдвинул новые требования Совету Национального банка Украины и Правлению НБУ. Суть требований сводится к удвоению всех депозитов, сделанных, когда курс национальной валюты к доллару был 8 гривен за доллар.



По предварительной информации Правление НБУ уже приняло соответствующее постановление после экстренного совещания. Черновиком Постановления обладал наш специально упал намоченный корреспондент Гонтарь Велерьевич:

Учитывая значительные моральные, материальные, аморальные и нематериальные потери вкладчиков украинских банков, Правление Национального Банка Украины постановляет:



1. Увеличить остатки по всем депозитам, открытым в коммерческих банках Украины в соответствии с таблицей приведенной ниже:



- открытые до 19.08.1991 года в стопятсоттысяч раз;

- открытые с 21.08.1991 по 02.09.1996 года на 500 купоно-карбованцев;

- открытые с 03.09.1996 по 22.10.2004 года в 6 раз;

- открытые с 23.10.2004 года по 01.01.2009 года в 4 раза;

- открытые с 02.01.2009 по 31.12.2012 года в 3 раза;

- открытые с 01.01.2013 по 21.02.2014 года в 2 раза;

- открытые после 22.02.2014 года в 1,8 раза.



2. Коммерческим банкам взыскать с сумм дополнительно начисленнымх по депозитам сумму налога, исходя из ставки 110% и обеспечить перечисление указанной суммы в бюджет НБУ.



3. К гривнам, хранящимся у населения вне банковской системы разрешается пририсовать один ноль слеваот первой значащей цифры.



4. Коммерческим структурам обеспечить прием и сообщение в органы правопорядка о внесенных в купюры изменения.



5. Органам правопорядка продолжать заниматься тем чем занимались, поскольку ваш функционал никому не известен.



Глава Правления



Глава Совета



Текст Постановления неоднозначен, но по мнению многих специалистов, подобные меры позволят увеличить. Наш подсушенный корреспондент остается в Нацбанке и продолжит после банкета следить за всеми. Мпециально для наших читателей и писателей





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