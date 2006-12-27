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В МОК поданы заявки на новые виды спорта

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Пресс-служба Международного околоолимпийского комитета сообщила, что в ночь на 1 января комитет получил заявки на включение новых видов спорта в программу олимпийских игр. Среди новых игр оказались также и давно забытые игры и игрища ряда народов мира. На первом месте был обозначен бег со связанными шнурками на дистанции 100, 400, 1 000 и 5 000 метров. Также предполагается марафонская дистанция для данного вида спорта.

Основными правилами бега является, как следует из названия - шнурки. При этом, если вы сможете аргументированно доказать, что шнурки - это родители - то бежать можно именно со связанными родителями. Еще не понятно что тяжелее. Наши корреспонденты не смогли узнать все нью-ансы данного бега, но говорят, что таким способом можно утроить свой результат в забеге.

Следующими видами является группа зимних видов спорта:
Перемещение на лыжах по асфальту вверх под углом до 12 градусов,
Перемещение на лыжах по асфальту под градусом 38 и выше,
Перемещение на санках по асфальту без градусов,
Перемещение с градусником с выше 38 на лыжах в мороз выше 12 градусов,
Перемещение на коньках по асфальту на дистанцию 100, 200, 400, 1000 метров вверх (так называемые конькоальпинистские забеги),
Парный бегатлон - один участник на лыжах, второй на санках за ним с ружьем или пулеметательным предметом (рогатка и пр.) при этом перемещаются по любой местности - асфальт, грязь, гравий, камни,
Забеги в ластах по заснеженному склону с уклоном более 12 градусов.

К незимним проектам спортивных соревнований относятся прыжки с этажей - пока участники прошедшие тренировки заявлены на первый, второй и третий этаж. Представители прыжков с четвертого этажа еще лежат с переломами в больничках. Прыжки с более высоких этажей к сожалению оканчивались пирожками или очень тяжелыми переломами - и их отказываются рассматривать на олимпийскую программу


Решение МОК ожидается в самое ближайшее время. Наш корресондент Ху Ан следит за событиями, пытается опробовать все виды спорта на любительском уровне и вынести свой вердикт.



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