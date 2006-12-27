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ГАИ пытается скрыть следы преступления

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В Интернете разгарается нешуточный конфликт. Сотрудники экзаменационной комиссии государственной автомобильной инспекции Белгородской области пытаются скрыть следы преступления. При этом они сами не знают как это сделать и спрашивают подсказки у лиц, пришедших на сдачу экзамена. Мы требуем прекратить произвол, обратиться в прокуратуру, а возможно и в Генеральную прокуратуру и назначить расследование. Нерадивых же сотрудников просим отстранить на время расследований от работы, а лучше посадить под арест в СИЗО.

Суть вопроса, который задают работники-"экзаменаторы" (а на самом деле мы понимаем, что это соучастники) - в какой последовательности проедут автомобили перекресток. Однако, наш корреспондент Иван Неизвестный (он же Солдат №6), побывавший на месте совершения правонарушения сообщает некоторые подробности инцидента.

Во-первых: объект (предположительно - Транспортное средство), расположенный на фото справа и раскрашенный "под трамвай" не является автомобилем. Есть несколько версий что это такое, а именно:
- это банально трамвай, который пытается уехать (он находится уже на середине перекрестка) - видимо водителю не виден был светофор или он начал движение через перекресток медленно до того как загорелся красный или он намеренно нарушает правила, поскольку что-то знает;
- это не трамвай, а транспортное средство разукрашенное под трамвай - поскольку трамвай передвигается по рельсам (они сфотографированы) и получает питание от контактного провода (а его нет, как нет и опор на которых потенциальный провод мог быть закреплен) - то данное транспортное средство не является трамваем - а просто разукрашено под него. При этом в данном транспортном средстве произошло что-то жуткое - выше чем до середины окон оно заполнено серой жидкостью. ЧАСТЬ скрываемой трагедии на лицо. При этом транспортное средство остановилось на середине перекрестка - видимо от серой жидкости начал захлебываться водитель или же она повредила движитель (мы не знаем расположен ли там двигатель внутреннего сгорания или оно перемещается на мышечной тяге, или возможно как-то задействована гравицапа).
- тритий вариант - это стационарная конструкция, перегораживающая половину дороги и внутри которой находится предположительно аквариум.

Так - с первым объектом разобрались - переходим к другим объектам на данной фотографии:
- красный автомобиль по центру фотографии - он не сможет двигаться. На него совершено нападение: в автомобиль попала четырехконечная самурайская звездочка. Предполагается, что аналогичная звездочка могла попасть в водителя и именно с этим связано то, что водитель не виден сквозь заднее стекло и не включены габаритные огни на поломанном авто - а на самом деле на автомобиле, на который совершено нападение. Кстати судя по всему нападали со стороны первого объекта - возможно что именно под прикрытием серой жижи нападающие пытались скрыться в серой массе или для этого закамуфлировали транспортное средство "под трамвай" - но наш корреспондент раскусил это. Трагедия водителя красного автомобиля не может быть незамеченной. Именно ее и факт заполнения первого объекта жижей пытаютя скрыть сотрудники ГАИ. Вы спросите как они это сделают?

Тут нам (а точнее оборотням в погонах) на помощь приходит третий объект - синий грузовой автомобиль с песком. Именно этим песком собираются засыпать следы крови водителя и пассажирова красного авто... кстати оно возможно и окрасилось в красный цвет от крови. Именно этот песок будет задействован в нейтрализации серой жижи в объекте 1.

Таким образом перекресток никто не пересечет. А по закону - должен быть посажен соучастник преступления - водитель грузового автомобиля, сотрудники ГАИ, лжесвидетели, а также все лица, кто видели эту фотографию и не сообщили куда надо.
Наш спецкорр Неизвестный отследит ход дела в прокуратуре и прочих органах.





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