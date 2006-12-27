Занимательные книги на каждый день Просмотров: 655. Голосов: 0. Рейтинг: 0.00

"Воробьи- кормильцы"

Глава 1. Правильное ощипывание воробья.

Глава 2. Товарное перо - сортировка и мойка.

Глава 3. Подпушек - подушки или попытка сделать нити.

Глава 4. 1001 рецепт приготовления мяса воробья.

Глава 5. Мебель из косточек - эксклюзивная экзотика.





"Как собрать Порше из тыквы, Лабутены из стеклотары, сколько лошадиных сил в кило мышей; как победить в Google Science и переехать управлять небольшим королевством".



Серия книг "Познавательная химия вокруг нас"

Том 1. Блюда из воздуха.

Том 2. Абсорбция золота из водопроводной воды.



Советы огородникам: "Выращивание сада и огорода в квартире"

В книге освещены следующие моменты:

- Как остаться незамеченным

- Как продавать на экспорт продукцию квартирного земледелия

- Как далеко падает яблоня от яблок

- Кто этот человек, который называет себя сторожем



Книга из серии как стать душой компании: "Ты землю жрать будешь. Или как накормить друзей"









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