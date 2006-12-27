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Занимательные книги на каждый день

Просмотров: 655. Голосов: 0. Рейтинг: 0.00
"Воробьи- кормильцы"
Глава 1. Правильное ощипывание воробья.
Глава 2. Товарное перо - сортировка и мойка.
Глава 3. Подпушек - подушки или попытка сделать нити.
Глава 4. 1001 рецепт приготовления мяса воробья.
Глава 5. Мебель из косточек - эксклюзивная экзотика.


"Как собрать Порше из тыквы, Лабутены из стеклотары, сколько лошадиных сил в кило мышей; как победить в Google Science и переехать управлять небольшим королевством".

Серия книг "Познавательная химия вокруг нас"
Том 1. Блюда из воздуха.
Том 2. Абсорбция золота из водопроводной воды.

Советы огородникам: "Выращивание сада и огорода в квартире"
В книге освещены следующие моменты:
- Как остаться незамеченным
- Как продавать на экспорт продукцию квартирного земледелия
- Как далеко падает яблоня от яблок
- Кто этот человек, который называет себя сторожем

Книга из серии как стать душой компании: "Ты землю жрать будешь. Или как накормить друзей"





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