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Закарпатська патрульна поліція
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"Ви маєте право заткати папулю і заніміти! Вшитко, шо ви повісте гонно ся рознести по селови...";
В Ужгороді патрульна поліція їздить на новеньких тойота камрі з словацькими номерами;
Патрульна поліція не працює на Різдво, Пасху і Дюря;
Наша патрульна поліція не бере хабарі, бо працює за "раз дякуву";
Відомий випадок коли патрульні поліцейські помогли поміняти колесо на возови... на фляшку паленки;
В одному підрозділі патрульної поліції не може бути більше 3-х кумів;
В Мукачеві патрульна поліція перевіряє водіїв на вміст алкоголю, наскільки виразно вони кажуть фразу "Я люблю Віктора Івановича Балогу";
У Нижній Апші в патрульних машинах коври, а не коврики;
Форма майже така, як у Києві, лем з вишивкою і в каждого другого є кербач..;
Березнянські поліцаї не виїзджають за межі району, бо перечинські обіцяли їм вломити;
Для підвищення кваліфікації закарпатські поліцаї вчать іноземні мови, особливо іршавський та рахівський діалект;
Дуже слабий набір в поліцію зафіксовано на Воловеччині, бо "ниє часу, косити треба...";
Закарпатська форма поліцаїв відрізняється від всеукраїнської, наявністю потаємних кишень та подвійного дна у фуражці;
Найактивніші і найшустріші поліцаї уже роблять в Чеській поліції...
Жінок в патрульну поліцію беруть, якщо чоловік добре вгодований і в хаті чисто;
Іван Волошин кожен вечір об"їжджає місто, щоб першим взяти інтерв"ю в п"яного закарпатського поліцая;
Жінки в закарпатській поліції відомі тим, що добре ведуть не інстаграм, а домашнє господарство.
Арсеній Яценюк заявив, що закарпатські поліцаї будуть отримувати зарплату у форінтах, бо гривні їх не цікавлять;
З іменем Пішта беруть в патрульну поліцію поза конкурсом;
Якщо поліцейський побачить неправильно покладену плитку, то він зупиниться і зробить все як треба;
Закарпатські поліцаї виганяють з базара бабусь, які продають чорницю, а не яфини;
"Добрий динь, старший капрал поліції Пішта Ерош! Ви не віділи сього чоловіка? Нє? Та се я, но без форми!";
На всеукраїнській олімпіаді серед поліцейських, закарпатські поліцаї зайняли на парковці місце для інваліда.
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