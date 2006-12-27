Закарпатська патрульна поліція Просмотров: 575. Голосов: 2. Рейтинг: 4.50

"Ви маєте право заткати папулю і заніміти! Вшитко, шо ви повісте гонно ся рознести по селови...";

В Ужгороді патрульна поліція їздить на новеньких тойота камрі з словацькими номерами;

Патрульна поліція не працює на Різдво, Пасху і Дюря;

Наша патрульна поліція не бере хабарі, бо працює за "раз дякуву";





Відомий випадок коли патрульні поліцейські помогли поміняти колесо на возови... на фляшку паленки;

В одному підрозділі патрульної поліції не може бути більше 3-х кумів;

В Мукачеві патрульна поліція перевіряє водіїв на вміст алкоголю, наскільки виразно вони кажуть фразу "Я люблю Віктора Івановича Балогу";

У Нижній Апші в патрульних машинах коври, а не коврики;

Форма майже така, як у Києві, лем з вишивкою і в каждого другого є кербач..;

Березнянські поліцаї не виїзджають за межі району, бо перечинські обіцяли їм вломити;

Для підвищення кваліфікації закарпатські поліцаї вчать іноземні мови, особливо іршавський та рахівський діалект;

Дуже слабий набір в поліцію зафіксовано на Воловеччині, бо "ниє часу, косити треба...";

Закарпатська форма поліцаїв відрізняється від всеукраїнської, наявністю потаємних кишень та подвійного дна у фуражці;

Найактивніші і найшустріші поліцаї уже роблять в Чеській поліції...

Жінок в патрульну поліцію беруть, якщо чоловік добре вгодований і в хаті чисто;

Іван Волошин кожен вечір об"їжджає місто, щоб першим взяти інтерв"ю в п"яного закарпатського поліцая;

Жінки в закарпатській поліції відомі тим, що добре ведуть не інстаграм, а домашнє господарство.

Арсеній Яценюк заявив, що закарпатські поліцаї будуть отримувати зарплату у форінтах, бо гривні їх не цікавлять;

З іменем Пішта беруть в патрульну поліцію поза конкурсом;

Якщо поліцейський побачить неправильно покладену плитку, то він зупиниться і зробить все як треба;

Закарпатські поліцаї виганяють з базара бабусь, які продають чорницю, а не яфини;

"Добрий динь, старший капрал поліції Пішта Ерош! Ви не віділи сього чоловіка? Нє? Та се я, но без форми!";

На всеукраїнській олімпіаді серед поліцейських, закарпатські поліцаї зайняли на парковці місце для інваліда.





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