К банкомату на самолете Просмотров: 564. Голосов: 1. Рейтинг: 5.00

Майор греческих ВВС Гомер Сисостопулус на истребителе F-16 приземлился в Турции недалеко от банкомата, снял 2078€ и, используя складки местности (чтобы не быть замеченным турецкими радарами) вернулся на аэродром вылета.



Пилот приземлился в трех километрах от Секе, на заброшенном военном аэродроме, невидимый для турецких радаров, вызвал такси, снял в ближайшем банкомате 6000 турецких лир (около 2078 евро) после чего в установленном заданием на полет срок приземлился на ародроме вылета.

Полетное задание майора включало в себя контроль за участком Эгейского моря, из-за которого в последнее время между Турцией и Грецией достаточно разногласий. Войдя в зону, где контроль греческих РЛС был недостаточен, пилот снизился на малую высоты, после чего совершил посадку в Турции.

Бортовой номер самолета с греческими опознавательными знаками был сообщен в полицию турецким таксистом, по данным из банкомата была установлена фамилия пилота.

В Греции с банкомата можно снять только 60 евро в день, иностранные переводы валюты в Грецию приостановлены...





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