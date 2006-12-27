За незаконные перевозки - в тюрьму Просмотров: 578. Голосов: 1. Рейтинг: 5.00

Два дня подряд в Киеве лил дождь с переменным усилием. Рук Володи и брата Виталика не хватало для того чтобы вычерпывать водицу, аки дар Божий, льющуюся с неба на грешную землю. Особенно эта проблема была острой в местах, где киевский градоначальник лично проложил качественный асфальт и у животворящей жидкости не было иного выхода как увеличивать свой уровень. Но нашлись в Киеве люди, готовые нажиться на чужом горе и бесплатном даровании природы. Человек с "тачкой" занялся сомнительным бизнесом. Но наша доблестная налоговая его вовремя накрыла.

Следственные органы также доблестно и быстро провели расследование и заключили по совокупности статей человека под стражу, кстати недалеко от места совершения преступления - в Лукьяновском СИЗО.

В материалах дела наша журналистка Аква Васерман нашла основные статьи, по которым обвинили неудачливого предпринимателя:

1. Оказание транспортных услуг без лицензии и лицензионной карточки.

2. Групповая перевозка лиц без лицензии.

3. Нарушение правил дорожного движения:

- водитель транспортного средства во время движения находился за пределами транспортного средства,

- он не был пристегнут,

- транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке,

- водитель транспортного средства находился в слегка пьяном виде (судя по фото он синий или в синем - тяжело разобрать),

- самое злостное - на "тачке" отсутствовали основные агрегаты: двигатель, руль, КПП и прочие (есть подозрение что данное транспортное средство не принадлежало перевозчику. Кстати есть заявление от владельцев рынка о пропаже тачки)

4. Нарушение правил пользования водными путями.

5. Нарушение пользованием недрами и природными богатствами.

6. Не выдавались билеты при проезде (проезд организован был по 1 гривне).

7. Не выдавалась сдача - так что некоторым проезд обошелся в 10 гривен.



Мы призываем граждан быть бдительными, не дать себя надуть подобным лже-предпринимателям. Помните - все что даровано с неба есть общее благо и за него мы с вами платим налоги. А контролирующие и фискальные органы будут трепетно следить за Вашим и своим счастьем.

Специально для Проффесора, Аква Васерман. Мы будем держать в вас курс событий.





Замечательно Примечательно Могли бы и лучше Средненько Что-то не то Совсем фуфел

Комментарии к материалу Добавить комментарий Имя

Введите Код, указанный на рисунке:



