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За незаконные перевозки - в тюрьму

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Два дня подряд в Киеве лил дождь с переменным усилием. Рук Володи и брата Виталика не хватало для того чтобы вычерпывать водицу, аки дар Божий, льющуюся с неба на грешную землю. Особенно эта проблема была острой в местах, где киевский градоначальник лично проложил качественный асфальт и у животворящей жидкости не было иного выхода как увеличивать свой уровень. Но нашлись в Киеве люди, готовые нажиться на чужом горе и бесплатном даровании природы. Человек с "тачкой" занялся сомнительным бизнесом. Но наша доблестная налоговая его вовремя накрыла.
Следственные органы также доблестно и быстро провели расследование и заключили по совокупности статей человека под стражу, кстати недалеко от места совершения преступления - в Лукьяновском СИЗО.
В материалах дела наша журналистка Аква Васерман нашла основные статьи, по которым обвинили неудачливого предпринимателя:
1. Оказание транспортных услуг без лицензии и лицензионной карточки.
2. Групповая перевозка лиц без лицензии.
3. Нарушение правил дорожного движения:
- водитель транспортного средства во время движения находился за пределами транспортного средства,
- он не был пристегнут,
- транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке,
- водитель транспортного средства находился в слегка пьяном виде (судя по фото он синий или в синем - тяжело разобрать),
- самое злостное - на "тачке" отсутствовали основные агрегаты: двигатель, руль, КПП и прочие (есть подозрение что данное транспортное средство не принадлежало перевозчику. Кстати есть заявление от владельцев рынка о пропаже тачки)
4. Нарушение правил пользования водными путями.
5. Нарушение пользованием недрами и природными богатствами.
6. Не выдавались билеты при проезде (проезд организован был по 1 гривне).
7. Не выдавалась сдача - так что некоторым проезд обошелся в 10 гривен.

Мы призываем граждан быть бдительными, не дать себя надуть подобным лже-предпринимателям. Помните - все что даровано с неба есть общее благо и за него мы с вами платим налоги. А контролирующие и фискальные органы будут трепетно следить за Вашим и своим счастьем.
Специально для Проффесора, Аква Васерман. Мы будем держать в вас курс событий.



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