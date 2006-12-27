Вакансії Львівського метрополітену Просмотров: 695. Голосов: 0. Рейтинг: 0.00

Львівський метрополітен підсилено набирає нових робітників. Перелік посад поки трохи обмежено. Інші посади відійшли за блатом.

«Активний учасник масових заходів у Львівському метро» (флешмобер)

«Реалізатор соняшникового насіння в підземних переходах Львівського метро»

«Контролер пропускних пристроїв Львівського метрополітену» (вахтер)



«Активний учасник масових заходів у Львівському метро» (флешмобер)



Основні обов’язки:

Підтримувати та активно брати участь в масових заходах, які проходять у Львівському метро. Створювати якісний фото- та відеоматеріал. Забезпечувати поширення контенту через соціальні мережі.



Знання та вміння:

Вміння організувати якісний флешмоб.

Вміння залучати сторонніх осіб до заходу (перехожих, пасажирів та ін.)

Вміння щиро та привітно посміхатися.

Дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.



Вимоги до працівника:

Хлопці та дівчата віком від 18 років.

Весела вдача та активний спосіб життя.

Наявність смартфона і активність в соціальних мережах - обов"язкова.

Сукупна кількість "друзів" в соціальних мережах - не менше 500.



Умови праці:

Графік ненормований.

Важливо бути готовим швидко відгукнутися на виклик.



«Реалізатор соняшникового насіння в підземних переходах Львівського метро»

Основні обов’язки:

Реалізація насіння соняшника в підземних переходах Львівського метро.



Знання та вміння:

Вміння смажити соняшникове насіння.

Вміння мотати кульочки з газет.

Вміло доносити інформацію про товар пасажирам (основи маркетингу).

Дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.



Вимоги до працівника:

Жінка, віком від 65 років та 85 кг.

Неповна вища або повна вища освіта.



Умови праці:

Режим роботи: змінний графік з 08.00 до 20.00 год., з 20.00 год. до 08.00 год.

(В переходах можливий перетяг)



«Контролер пропускних пристроїв Львівського метрополітену» (вахтер)

Основні обов’язки:

Забезпечувати повноту оплати проїзду та перевезення багажу пасажирами, контроль за проходом пільгових категорій пасажирів та перевірку документів, що дають право безоплатного проїзду, високий рівень культури обслуговування, дотримання пасажирами Правил користування метрополітеном. Контролює роботу пристроїв пасажирської автоматики на станції.



Знання та вміння:

Вміння напускати на себе серйозний вигляд.

Вміння суворо ворушити вусами (див. Вимоги до працівника)

Володіння альтернативними формами лексики.

Дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.



Вимоги до працівника:

Чоловік, віком від 60 років.

Густі суворі вуса. Бажано сиві.

Неповна вища або повна вища освіта (гуманітарні факультети).



Умови праці:

Режим роботи: змінний графік з 08.00 до 20.00 год., з 20.00 год. до 08.00 год.

(В переходах можливий перетяг)





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