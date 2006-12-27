Шубы Якуника подпали под санкции и сожжены Просмотров: 568. Голосов: 1. Рейтинг: 4.00

Шубы Владимира Якунина были сожжены в строгом соотвествии с законом, заявили в Россельхознадзоре. "Мы обнаружили, что почти все меха, которые находились в крупнейшем в Европе шубохранилище главы РЖД, имеют греческое и канадское происхождение. А это страны, применяющие против России санкционный режим", - объяснили в ведомстве.



Как сообщается, утром 18 августа сотрудники Россельхознадзоре "по наводке одного из блоггеров" приехали в имение Якунина и начали обстоятельное расследование. "Это не единичный случай, существуют правила международной торговли. Шубы являлись контрабандой", - сказала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Меланома. По ее словам, вина в уничтожении мехов также лежит и на их владельце.

"У нас не было другого выхода - шубы были уничтожены: сначала вывезены в ближайший лес, потом сожжены", - рассказала представитель Россельхознадзора. "Можно говорить, что это негуманно, но ввезти опасную инфекцию - это еще более негуманно", - сказала Меланома, отметив, что меха могли быть, например, переносчиками шубьего гриппа.

Сам Владимир Якунин заявил, что не знал об иностранном происхождении своих шуб. "Я бы лично сжег эти гнилые меха, если бы сразу понял, откуда они", - сказал глава РЖД. Тем временем в Кремле внимательно следят за скандалами вокруг политических тяжеловесов. Как заявил Интерсаксу источник в АП, "печально, что крупные чиновники срезаются на таких нелепых вещах, как часы, яхты, шубы. Словно дети! Очевидно, многие из них нуждаются в повышении квалификации".

По материалам Интерсакс.





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