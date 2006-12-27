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Люди

Барни срочно нужна помощь

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В 15:40 27 августа на улице Авиационной добрыми и порядочными людьми был обнаружен медвежонок Барни с крайне тяжелой черепно-мозговой травмой и открытым переломом правой лапы. Активисты подобрали его и отвезли в ближайший травмпункт. Там констатировали наличие других повреждений.

Помимо травмы головы произошли обильные сгущеномолочнотечения, как внутренние, так и внешние. Врачи оказали посильную помощь — остановили сгущеномолочнотечения, наложили гипс на лапу и промыли раны.
Однако Барни ослеп на правый глаз, не может принимать пищу и нуждается в серьезной, дорогостоящей операции.
Тем не менее, он не теряет веры в людей и расчитывает на ваши сострадание и помощь.
ЭТО НЕ СПАМ!!!
Люди, если вы люди конечно, помогите! Репостните инфу о Барни. Нужны большие деньги на лечение.



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