Барни срочно нужна помощь Просмотров: 670. Голосов: 3. Рейтинг: 5.00

В 15:40 27 августа на улице Авиационной добрыми и порядочными людьми был обнаружен медвежонок Барни с крайне тяжелой черепно-мозговой травмой и открытым переломом правой лапы. Активисты подобрали его и отвезли в ближайший травмпункт. Там констатировали наличие других повреждений.



Помимо травмы головы произошли обильные сгущеномолочнотечения, как внутренние, так и внешние. Врачи оказали посильную помощь — остановили сгущеномолочнотечения, наложили гипс на лапу и промыли раны.

Однако Барни ослеп на правый глаз, не может принимать пищу и нуждается в серьезной, дорогостоящей операции.

Тем не менее, он не теряет веры в людей и расчитывает на ваши сострадание и помощь.

ЭТО НЕ СПАМ!!!

Люди, если вы люди конечно, помогите! Репостните инфу о Барни. Нужны большие деньги на лечение.





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