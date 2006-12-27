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В Киеве проводится Фестиваль уличного смога и гари
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Столица угорает по полной!
Ежегодный фестиваль уличного смога и гари. Каждый август.
В программе
- Тренинг как перестать читать и репостить статьи с заголовками "ЗАКРОЙТЕ ОКНА И НЕ ДЫШИТЕ"
- Стендап шоу шуток про смог в социальных сетях
- Парад фотографий в Инстаграме
- Конкурс диванных экспертов в дисциплине ЭКОЛОГОГИЯ
- Онлайн-тест "Какой ты смог сегодня"
- Стенды украинских хипстеров-производителей крафтовых марлевых повязок
И многое другое
Если вы не идете на фестиваль - фестиваль все равно идет к вам!
РАСПАХНИ ОКНА! ВПУСТИ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ УГАР К СЕБЕ В ДОМ!
Противники фестиваля рекомендуют следующее:
"1) Спати якомога довше - більше спите, менше дихаєте
2) Ні в якому разі не йти на роботу - залишайтеся удома
3) Кожні 30-45 хвилин слід вживати 50гр віскі або 100гр червоного вина - це виводить з організму токсини і дозволяє легше виконати п1 і п2"
Вам решать участвовать в фестивале или нет. Но мы будем Вас информировать как бы вы этому не сопротивлялись.
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