В Киеве проводится Фестиваль уличного смога и гари Просмотров: 703. Голосов: 0. Рейтинг: 0.00

Столица угорает по полной!

Ежегодный фестиваль уличного смога и гари. Каждый август.



В программе

- Тренинг как перестать читать и репостить статьи с заголовками "ЗАКРОЙТЕ ОКНА И НЕ ДЫШИТЕ"

- Стендап шоу шуток про смог в социальных сетях

- Парад фотографий в Инстаграме

- Конкурс диванных экспертов в дисциплине ЭКОЛОГОГИЯ

- Онлайн-тест "Какой ты смог сегодня"

- Стенды украинских хипстеров-производителей крафтовых марлевых повязок



И многое другое



Если вы не идете на фестиваль - фестиваль все равно идет к вам!



РАСПАХНИ ОКНА! ВПУСТИ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ УГАР К СЕБЕ В ДОМ!



Противники фестиваля рекомендуют следующее:

"1) Спати якомога довше - більше спите, менше дихаєте

2) Ні в якому разі не йти на роботу - залишайтеся удома

3) Кожні 30-45 хвилин слід вживати 50гр віскі або 100гр червоного вина - це виводить з організму токсини і дозволяє легше виконати п1 і п2"



Вам решать участвовать в фестивале или нет. Но мы будем Вас информировать как бы вы этому не сопротивлялись.





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