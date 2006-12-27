В Ужгороді з’явилась чергова велодоріжка Просмотров: 538. Голосов: 0. Рейтинг: 0.00

Чергову велосипедну доріжку в рамках проекту розвитку велоінфраструктури Ужгорода відкрито на вулиці Капушанській. Мова йде про відрізок від вулиці Чорновола до вулиці Легоцького. Деталі проекту у четвер на брифінгу повідомив міський голова Віктор Погорєлов.





За словами керманича міста, на облаштування велодоріжки з міського бюджету витратили понад 2 млн грн. «Хочу нагадати, що це вже другий за рахунком проект, який ми реалізували в Ужгороді. Наш перший пілотний проект — велодоріжка на набережній Незалежності користується неабиякою популярністю у велолюбителів. Будемо продовжувати будівництво веломережі» — наголосив мер.



На етапі проектування міськрада залучила німецьких фахівців, які розробили абсолютно нову, революційну концепцію велосмуги. Не забули і про безпеку велосипедистів — доріжки відокремлені від проїзної частини вулиці. Місцеві велоактивісти вже випробували новий велошлях і залишились задоволеними.





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