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В Ужгороді з’явилась чергова велодоріжка
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Чергову велосипедну доріжку в рамках проекту розвитку велоінфраструктури Ужгорода відкрито на вулиці Капушанській. Мова йде про відрізок від вулиці Чорновола до вулиці Легоцького. Деталі проекту у четвер на брифінгу повідомив міський голова Віктор Погорєлов.
За словами керманича міста, на облаштування велодоріжки з міського бюджету витратили понад 2 млн грн. «Хочу нагадати, що це вже другий за рахунком проект, який ми реалізували в Ужгороді. Наш перший пілотний проект — велодоріжка на набережній Незалежності користується неабиякою популярністю у велолюбителів. Будемо продовжувати будівництво веломережі» — наголосив мер.
На етапі проектування міськрада залучила німецьких фахівців, які розробили абсолютно нову, революційну концепцію велосмуги. Не забули і про безпеку велосипедистів — доріжки відокремлені від проїзної частини вулиці. Місцеві велоактивісти вже випробували новий велошлях і залишились задоволеними.
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