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Владимир Путин сделал предложение Анджелине Джоли

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Нью-Йорк. ИНТЕРСАКС. Владимир Путин сделал предложение Анджелине Джоли. В письме, которое актриса получила вчера вечером, она нашла кольцо и российский паспорт на свое имя. Как пишут американские СМИ, президент РФ давно ухаживал за голливудской красавицей, тайно летал к ней на самолете Шувалова в Майами, дарил дорогие подарки. Этим, собственно, и объясняется периодическое исчезновение Путина из публичного поля, говорят эксперты.


Впрочем, сама Джоли в интервью «Hollywood Reporter» рассказала, что долго присматривалась к российскому лидеру. «Меня многое смущало в нем: чекистское прошлое, дело ЮКОСа, разгон демонстраций. Ну и конечно, пакет Яровой, который просто потряс меня. Однако он был настойчив. Даже предлагал всё бросить и уехать в Панаму. Я не смогла устоять», – говорит Джоли.
По словам актрисы, с Бредом Питом она не уверена в завтрашнем дне. «Сегодня его приглашают сниматься в кино, и у нас есть деньги. А завтра никто о нем не вспомнит. Тогда как Путин будет всегда – хотите вы этого или нет. С ним я знаю, что и сегодня и завтра и послезавтра буду жить в роскоши» – сказала Джоли. Она отметила, что Бред Питт в целом согласился с ее аргументами.
Актриса уже вылетела в Москву. Ожидается, что в Кремле пройдет торжественный прием по случаю бракосочетания Владимира Путина и Анджелины Джоли. После чего молодые отправятся в медовый месяц в Туву, где будут рыбачить, ездить голыми на лошадях и плавать в горных реках.
Напомним, ранее другая известная голливудская актриса Памела Андерсон пообещала показать Путину грудь, если он спасет финвалов.



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