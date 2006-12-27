|
|
|
Владимир Путин сделал предложение Анджелине Джоли
Просмотров: 204.
Голосов: 0.
Рейтинг: 0.00
Нью-Йорк. ИНТЕРСАКС. Владимир Путин сделал предложение Анджелине Джоли. В письме, которое актриса получила вчера вечером, она нашла кольцо и российский паспорт на свое имя. Как пишут американские СМИ, президент РФ давно ухаживал за голливудской красавицей, тайно летал к ней на самолете Шувалова в Майами, дарил дорогие подарки. Этим, собственно, и объясняется периодическое исчезновение Путина из публичного поля, говорят эксперты.
Впрочем, сама Джоли в интервью «Hollywood Reporter» рассказала, что долго присматривалась к российскому лидеру. «Меня многое смущало в нем: чекистское прошлое, дело ЮКОСа, разгон демонстраций. Ну и конечно, пакет Яровой, который просто потряс меня. Однако он был настойчив. Даже предлагал всё бросить и уехать в Панаму. Я не смогла устоять», – говорит Джоли.
По словам актрисы, с Бредом Питом она не уверена в завтрашнем дне. «Сегодня его приглашают сниматься в кино, и у нас есть деньги. А завтра никто о нем не вспомнит. Тогда как Путин будет всегда – хотите вы этого или нет. С ним я знаю, что и сегодня и завтра и послезавтра буду жить в роскоши» – сказала Джоли. Она отметила, что Бред Питт в целом согласился с ее аргументами.
Актриса уже вылетела в Москву. Ожидается, что в Кремле пройдет торжественный прием по случаю бракосочетания Владимира Путина и Анджелины Джоли. После чего молодые отправятся в медовый месяц в Туву, где будут рыбачить, ездить голыми на лошадях и плавать в горных реках.
Напомним, ранее другая известная голливудская актриса Памела Андерсон пообещала показать Путину грудь, если он спасет финвалов.
Комментарии к материалу
|
|
|© 1999-2014 Проffесор Group. Материал, находящийся на сайте не может использоваться на других ресурсах, или перепечатываться в прессе, обзорах, дневниках, документах кроме как на платной основе. Размер вознаграждения согласовывается с редакцией
За использование материала без согласования Вам грозит административная ответственность.
Все материалы являются авторским вымыслом и только по нелепой случайности возможно совпадения с настоящими людьми. (См. "Повесть о настоящем человеке")
|